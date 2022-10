La polémica frase de Tini sobre su futuro con De Paul

Fiu Fiu Facherito: el radical cambio de look de Mirko

Con relación as si van a ir al mundial, Tini aclaró que no lo sabe, pero, se debe a un tema de agenda. "Eso todavía no lo sé por un tema de trabajo, pero estoy re bien".Luego de esto, llegó la pregunta del millón: "¿Qué va a pasar con Rodrigo de Paul luego del mundial de Qatar 2022, si van o no a continuar la relación?". Sin mayores trabas, Tini dijo: "No tengo ni idea de que va a pasar mañana, pero estoy re bien hoy... Eso es lo que pasa".

Con respecto a si hubo o no un consenso en su encuentro en San Sebastián, España, la artista dejó nuevamente dudas: "Eso no te lo voy a contestar, es parte de mi relación personal ¡Pero va todo re bien". De acuerdo con lo dicho por la hija de Alejandro Stoessel, puede que sus papás y su hermano sí vayan al mundial, pero sobre su presencia en el evento mundialista, no tiene aún idea.

Tini Stoessel volvió a esquivar la pregunta del amor que siente por Rodrigo de Paul

Bombardea por preguntas, Tini se negó a responder sobre los supuestos bajos estados de ánimo de Rodrigo, que estarían afectando su participación y día a día en el equipo madrileño. "No voy a hablar de algo que no tiene que ver con mi trabajo... No te voy a hablar más de eso".

"Estás contenta, estás enamorada?", le consultó el periodista de Socios del Espectáculo: "Estoy muy bien", afirmó Tini Stoessel, que una vez más, respondió con evasivas a sí está o no enamorada de Rodrigo de Paul y no habló de proyectos a futuro con él.