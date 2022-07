Fabián Cubero defendió a Nicole Neumann y dejó mal parada a Mica Viciconte

La guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no tiene fin. Esta vez la ex Combate se enojó por un video donde se ve a una de las hijas de la modelo caminando por un lugar peligroso mientras ella la filma.

Está mal pero no tan mal

mica viciconte 1.webp El mensaje de la polémica que escribió Mica Viciconte.

En Intrusos fueron a buscar a Fabián Cubero, padre de las niñas, y la voz autorizada que faltaba en este escándalo.

Sin embargo, el papá de Luca, lejos de ponerse del lado de Mica Viciconte, se mostró distante y bastante cansado de que su ex y su actual no puedan llevarse bien.

“El video sí lo vi, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Cada uno está al cuidado… Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”, dijo defendiendo a Nicole Neumann.

El exfutbolista se mostró bastante cansado de la polémica y ni siquiera quiso opinar sobre el picante mensaje de Mica Viciconte. Es más, ni siquiera creyó que el mismo haya estado dedicado para Nicole Neumann, a pesar de que era bastante obvio.

“Lo que pasa siempre pasa por otro lado, no pasa por mí. Yo no hago declaraciones de nada”, aseguró sacándose el fardo de encima y culpando a Viciconte por armar más polémica.

Resta saber qué opinará la madre de Luca Cubero ahora que su pareja decidió poner fin al escándalo. Parece ser que la guerra entre ambas está causando problemas en la relación de Viciconte y Cubero y nadie está haciendo nada para firmar la paz. Nicole, por su parte, ya la trató de envidiosa. También con indirectas, como para que se entienda.