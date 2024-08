"Explotada de amor": recién separada de Icardi, Wanda Nara compartió un desayuno con...

Wanda Nara regresó al país para comenzar las grabaciones de Bake Off Famosos luego de varias semanas en el exterior con sus dos hijas, Isabella y Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi . Días después de su vuelta al territorio nacional logró el reencuentro más esperado y compartió las tiernas postales en sus redes sociales al reunirse con todos sus hijos y Maxi López fue parte de esta esperada reunión familiar.

MYQ6D2BPJJHAVJZMROFNFARZKU.avif El desayuno de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos.

Muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse por la ausencia de sus otros dos hijos, Benedicto y Constantino, y finalmente obtuvieron su respuesta. Estos dos se encontraban en Londres, ciudad donde López vive junto a su pareja y su hija, pero a pesar de encontrarse más que instalado, el exfutbolista viajó junto a ellos para encontrarse con el resto de la familia. En el posteo que hizo Wanda no escondió la estadía de su exmarido, una llamativa presencia para la animadora quien pudo limar asperezas con su ex, pero no así Icardi con quien era su amigo.

Wanda Nara debutó como cantante

Wanda Nara debutó como cantante en el Movistar Arena y sorprendió a todos. La diva se subió al escenario con CA7RIEL y Paco Amoroso, quienes deslumbraron a miles de fanáticos con su nuevo disco Baño María, y una serie de sorpresas, incluyendo la presencia de Wanda Nara que y protagonizó un fogoso momento con la dupla musical.