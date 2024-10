Esta bebé sanjuanina hoy es una mujer que triunfa en el extranjero

Embed - Natalia Baccino on Instagram: "Les presento a la personita que me enfoca en lo que realmente es importante. Ese ser humano que potencia en mi todas mis virtudes y me hace sentir invencible. Ese ser que vino a este mundo a mostrarme el significado real y puro del amor incondicional. Hija, me queda aún tanto por aprender de ti… tu existir eleva mi ser y mantiene mi corazón siempre al borde de explotar de felicidad. Te amo profundamente ♥ #amor #mamaehija #motheranddaughter #minena #family #familia #mamaorgullosa #orgullo #proudmama #bellagarciabaccino #natybaccino #ellayyo #nosotras #mujeres"

