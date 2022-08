Escrachan a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Mendoza: comieron y se fueron sin pagar

Todo mal con Tini Stoessel y Rodrigo De Paul . La pareja no puede dejar de estar en el foco de la atención por su romance y tampoco hacen mucho para bajar el perfil.

restaurante Mendoza.jpg Tini Stoessel y Rodrigo De Paul con el dueño del restaurante mendocino.

"Cuando los mozos fueron a levantar la mesa se fueron ilusionados, los habían atendido de maravilla, pero no había una sola moneda", explicó Nancy Duré en Intrusos.

Fue tal la desilusión de los mozos que ahí no más avisaron a los programas de espectáculos y acusaron a la cantante y al futbolista de "ratas".

"La pareja fue invitada, no es que tenían que pagar. Se fueron con cara de póker. Dijeron 'gracias, muy rico el vino' y se fueron", detalló la panelista.

La periodista se mostró indignada con la actitud de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel y remarcó que se trata de dos personas millonarias por lo que no dejar una propina es algo inaceptable. "Los mozos estaban absortos, no podían creer que no les hayan dejado un centavito de propina después de cómo se desvivieron por atenderlos", les reclamó Duré.

El restaurante top se llama Los Toneles y según Maite Peñorti, ni siquiera se trató de una mezquindad sino de la propia distracción de ambos. "Yo no lo puedo creer de los dos. Pero para mí son gente que no salen con plata. Están acostumbrados a que tienen un séquito que les resuelve todo", opinó Peñorti.

Lo cierto, es que ni Tini Stoessel, ni Rodrigo De Paul volvieron más tarde para dejar algo de propina a los mozos que los habían atendido con tanto amor. Papelón en Mendoza.