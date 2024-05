Escándalo en Gran Hermano: sanción histórica a Furia por una pelea con Mauro

En las imágenes se ve a la jugadora siguiendo al participante mientras lo insultaba y él intentaba defenderse. “Nadie me toma de pelotu..”, “¡escupime!”, “¡sor...!” , “te voy a romper la jeta”, “¡todos saben lo que sos!”, “¡no sos nadie, hijo de put…!”, “¡andá a armar la valija!”, le arrojó, alterada por completo. “¡No tenés autoestima!”, gritaba. “Mirá cómo se pone. Lo único que quiere es plata”, se escuchó al concursante en medio del griterío. El hecho consiguió que le suenen las alarmas a Gran Hermano .

Furia se sacó y le gritó e insultó a Mauro.

Se va de mambo ya la piba.



Santiago del Moro anunció la sanción a Furia

“Necesito que me escuchen, por favor. Más de de una vez les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación”, arrancó diciendo.

Los participantes, atentos, escuchaban y todas las cámaras apuntaban hacia Furia. “En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza”, aseguró, mientras ella permanecía en silencio.

“Por eso, Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada”, comunicó, mientras ella solo atinaba a decir “ok, dale, gracias”.

Cuando llegó el fin del comunicado, con todo el resto de los concursantes en silencio, la expresión de Furia reflejaba entre desconcierto y tristeza. A diferencia de ella, la cara de Mauro parecía de satisfacción. "Llegarás a ganar una prueba de líder, también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”, señaló, mientras ella asentía.

La relación de Furia y Mauro, desde el principio tuvo idas y vueltas. Los encuentros amorosos en diferentes partes de la casa, como en la ducha, se mezclaban con peleas a los gritos. Incluso, la última semana la entrenadora personal fue cuestionada en las redes por referirse a la sexualidad del participante, a modo de queja porque no estaban teniendo intimidad.

Es la primera vez en la historia del programa en el país que se decide sancionar de esta forma a un participante. En lo que resta de la temporada, Furia será una abonada a la placa de nominados de la gala de los miércoles.

