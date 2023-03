Escándalo en Gran Hermano: dos jugadores se agarraron a las piñas

Lee más: El apagón también afectó la casa de Gran Hermano: cómo reaccionaron los "hermanitos"

De Brito mostró la entrevista que le hicieron a “Alfa” para consultarlo por la pelea con su compañero. El empresario afirmó: “Lo único que yo le dije a Ariel es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce”. Y apuntó contra su compañero: “Ariel está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí. Ya no me interesa hablar más de él. ¡No existe para mí!”.

La pelea en entre Alfa y Ariel en El Debate

El enfrentamiento físico en el camarín se trasladó a la pequeña pantalla, cuando los dos hombres tuvieron un fuerte cruce verbal ante las cámaras. “Alfa” declaró: “Para mí no fue difícil convivir con chicos más jóvenes, pero sí fue difícil convivir con ellos, porque cada uno tiene sus costumbres. A veces me molestaba el desorden y cuando dejaban las cosas de la cocina sin lavar en la bacha”.

Ariel no dudó en contradecirlo: “Todos tuvimos que soportar tu hostigamiento, y las cosas de la cocina estaban siempre limpias”. “Alfa” le contestó: “¡¿Y vos qué sabés si entraste a los dos meses de empezado el juego?!”. El parrillero le dijo: “¡¿Y vos cuándo lavaste algo?!”.

En ese punto, Juan Reverdito, se sumó a la discusión y apuntó contra Santiago: “A este personaje le digo: Alfa, tenés que agradecerle a Martina que te salvó la primera semana porque te hubieras ido en la primera placa. Decís que es un juego y cada persona que salió la maltrataste adentro de la casa. Me banqué un montón de situaciones con vos, que me dijeras rata inmunda, mala persona, pobre tipo”.