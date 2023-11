Escándalo en América: quién es la diva que será despedida para darle su lugar a Jey Mammón

Según de Brito, la relación entre la hija de Mirtha Legrand y el heredero de Gerardo Sofovich llegó a un punto sin retorno: “Venían con algunos temitas, y todo explotó cuando Marcela invitó a un montón de gente a su fiesta de cumpleaños, pero no a él ”.

Ángel agregó: “Al otro día, Gustavo llegó al estudio y según Marcela le gritó de todo delante de todo el mundo . Según ella, vivió un momento muy violento en el estudio con él, del que todos fueron testigos. Así que esto, yo creo que en diciembre, se dan un beso y termina ahí”.

Consultada por el tema, Marcela explicó: “No invité a ningún directivo. Si está enojado, lo siento, pero no creo... se hubiesen enojado todos”.

Al terminar la entrevista, Fernanda Iglesias contó la supuesta charla que habría mantenido con Gustavo: “Por supuesto que me molestó (que no lo invitara). Voy el martes que justo no está ella y va a conducir Luis Ventura, porque ¿sabes qué? Marcela Tinayre me tiene harto”.

“Él me dio a entender que ella no va a seguir el año que viene”, remarcó la panelista.