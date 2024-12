Éramos pocos y habló el papá de L-Gante: el fuerte mensaje contra Mauro Icardi

Qué dijo el padre de L-Gante sobre Mauro Icardi

Prosi remarcó: “La única diferencia es que Icardi se crió con la mamá y el papá y Elián solo tuvo a la mamá. Pero el papá de Icardi trabajaba en un bar de un club de fútbol, lo criaron como se podía. Lo tenía jugando al fútbol todo el día y no es que se crió con un libro. A mí me duele lo que le dijo a Elián porque ya es grandecito. Está mostrando el lado de no haber agarrado el libro nunca y tirar abajo todo lo que hicieron los padres. La mamá y el papá no lo han criado para que diga estas chiquilinadas”.

El papá de L-Gante especificó: “Está dolido por algo que él ha hecho y se reía... ahora está dolido. Las vueltas de la vida. Ahora está dolido por algo similar que hizo él. Ahora no es tan grave porque entre Elián y Mauro no se conocían, lo otro era peor porque se conocían (por Maxi López)”.

El hombre advirtió: “En la vida hay que portarse bien porque en la vida se paga todo. Lo único que te llevas de acá es haber tenido una familia, no te llevas nada material. Consejo a Icardi no le voy a dar pero que piense antes de decir las cosas, primero se piensa y después de habla. Hay que pensar para evitar los quilombos. Hay que saber zafar de la situación para hablar como corresponde. Yo creo que lo de Icardi es cosa de chicos, son pendejadas. Que cierre la boca que la vida es tranquila y si no es un escándalo. Elián se dedica a trabajar y se está haciendo hombrecito y está a full con su trabajo, trata de no opinar mucho con lo de su nueva pareja”.