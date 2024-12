Wanda Nara mostró fotos de sus hijas cuando estaban con Icardi: el detalle que las vincularía con la China Suárez

Todo comenzó cuando Wanda publicó en sus historias de Instagram una imagen de la videollamada con sus hijas, acompañada del mensaje: “Mis pollitas”. En la foto, las menores aparecían en un jardín con un cerco blanco de fondo. Juariu no tardó en analizar la imagen y rápidamente la relacionó con fotos anteriores de Suárez, quien habría mostrado un cerco idéntico en publicaciones previas en su cuenta de Instagram. “Videollamada con las hijas y pienso que las nenas estarán en la nueva casa de Mauro. Es muy fuerte, pero si mi ojo no me falla (cosa que no me sucede) creo que por mis investigaciones es en la casa de la China”, aseguró la panelista de Cortá por Lozano (Telefe).