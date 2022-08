En vivo, la Locomotora tuvo percance y debió cortar el programa para ir al baño

A ella se la notaba inquieta pero parecía que era parte del personaje. En Bienvenidos a bordo estaban jugando el juego de los parecidos cuando la Locomotora los interrumpió.

la locomotora 2.png

"Tengo que ir al baño, un minuto, es urgente", dijo muy segura la deportista ante el asombro de Laurita Fernández que no podía creer lo que estaba ocurriendo. Rápida como la luz, la boxeadora salió corriendo y detrás de ella fue también su imitador. "Yo tengo que ir con ella", dijo el actor y generaron la carcajada de todos los presentes.

A los pocos minutos la Locomotora regresó y Noelia Marzol no pudo evitar preguntarle: "¿Qué hizo?". Todos rieron y ella respondió: "Fui más rápido que la velocidad de la luz".

Laurita Fernández, muy afectada le dijo: "No, no me cuentes" y el programa continuó con normalidad.