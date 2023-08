En medio de su delicado estado de salud, el llanto desconsolado de Wanda Nara

Wanda Nara llorando.jpg

En las últimas horas, subió una historia a su cuenta oficial de Instagram, con el emoji de una carita llorando desconsoladamente, que dice: “Buen día, quedan sólo tres programas”, y sumó una fotografía de “MasterChef”.

La imagen generó una gran cantidad de respuestas de los cibernautas, que asociaron las imágenes con el complejo momento que vive la joven: “Estás muy sensible, y lo entendemos”; “¡Fuerza, Wanda!”; “¡Todo va a salir bien!”; “Llora, eso te hace bien, saca el dolor afuera”; “No tengas miedo a emocionarte”.

El problema de salud de la diva.

La joven habló con Ángel de Brito, días atrás, y le dio detalles exclusivos del duro momento de salud que atraviesa: “En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘¡Me voy a morir y no me lo dicen!’. Me hice una biopsia que tarda entre quince y veinte días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó doce días. Pero me enteré por televisión. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: ‘Lo dicen en la tele’. En este lugar se hacen cinco estudios y todo indicaba que podía ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al cien por ciento y, para no equivocar la medicación que te suministran, quieren ser lo más exactos posibles”.

Wanda remarcó que el tratamiento que recibirá es “con medicación y muy lento”, pero no quiso ponerle un nombre públicamente a la enfermedad que padece.