Emilia Attias y el Turno Naim están separados por un tercero en discordia: ¿quién es?

El mundo del espectáculo argentino estalló una bomba tras conocerse la separación de Emilia Attias y el Turco Naim. Yanina Latorre, panelista de LAM, dio a conocer que la relación terminó por una presunta infidelidad Emilia At t ias y tras minutos de hermetismo, otra panelista dijo que Emilia salió con Nicolás Francella.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, comenzó diciendo Yanina.

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Y Fernanda Iglesias soltó la bomba: que Nicolás Francella fue con quien estuvo en aquella fiesta en la que El Turco Naim apareció con ropa de dormir.

El exabrupto de los chicos de LAM

Cuando se hablaba del tema, Yanina la Torre y Ángel de Britto protagonizaron un exabrupto en vivo que fue captado por las cámaras. Yanina creyó que no se vio pero el momento se captó.

Ella dijo tapándose parte de la cara y el micrófono diciendo: “¿Y él (por el Turco) no le daba a…?. mírame ¿Flor de la V?” y Ángel le respondió: “Siii, claro”. Mirá el video:

flor.jpg

Ese momento fue tendencia en las redes y se compartieron miles de comentarios en las redes. Lo del supuesto engaño de Attias desapareció y tomó protagonismo la supuesta infidelidad del Turco Naim con Flor de la V.