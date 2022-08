Emi Soler "noqueó" a su rival y pasó de etapa en La Voz

Si bien ambas emocionaron al jurado con su talento, la dulzura y la voz intachable de Emilia volvió a conquistar al jurado y fue la elegida para pasar a la nueva instancia de la competencia.

Knockout #TeamLali: Emilia Soler vs. Josefina Zaurdo - La Voz Argentina 2022

Las devoluciones del jurado para Emi Soler

"Me pasó que se metió profundamente en la canción , fue mucho más precisa, la emoción de cada frase crecía y sus movimientos acompañaban la melodía, me encantó", afirmó Ricardo Montaner.

Soledad por su parte agregó que "tengo sensaciones parecidas a Ricardo, Emilia fue sublime, uno se predispone a disfrutar de lo que haces".

"Emilia es muy capa es de las artistas más especiales que tengo en el Team, por su forma, por su manera de interpretar por su voz y demostró que tiene que seguir acá", dijo Lali.

Emi Soler en las batallas

Emi tuvo que enfrentarse a Salustiano Zavalía. Ambos interpretaron un tema The Shoop Shoop Song de Cher para el Team Lali y la rompieron arriba del escenario. Fue una de las batallas más aplaudidas por el público y por el jurado, dado que ambos brillaron en el escenario.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgieSjxjbQU%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=a6a30ec1-7978-4f8c-b6a3-7b9fb90e824d&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNVGss0mkTRI2MnifVE06DemSiZAmDJaySTKe8rdQwEEOVZCZCegjgGwCZAA6weodJl5HOAswrCHWEzrw3pVSoUwxgZAPE9s7XyGQl96NReucoNrdIKE7BJD6zgLZAcOkp0J5nyOCygnzQLULmieatvr5lqNZAhbCUyKgxsVfG View this post on Instagram A post shared by La Voz Argentina (@lavozargentina)

"Me siento absolutamente representada por lo que trajeron al escenario. Yo estoy en esta silla porque me dedico a entretener. Me siento muy representada porque es muy genial entretener, es más que cantar. No solo estuviste a la altura, estuviste brillante", le dijo Lali Espósito a Emi muy emocionada.

Sin embargo, había que decidir y la intérprete de Disciplina tuvo que tomar una decisión. "Dificilísima decisión pero quien continúa en el Team Lali es Emilia", dijo la cantante. La sanjuanina rompió en llanto y se abrazó con Salustiano.