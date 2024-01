Emanuel Noir le cerró la boca a Marcelo Tinelli

El músico aseguró: “No soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente".

Emanuel Noir afirmó: “No por un negocio yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes”.

El cantante no ocultó su enojo: “Fui criado donde me enseñaron a ser frontal y ser sincero. Si somos amigos, lo somos y si no somos amigos, crucemos la acera y dejémoslo ahí, pero no crear una mentira mirando la cara del otro, sabiendo que esa amistad no existe”.

Video de Emanuel Noir hablando sobre Marcelo Tinelli:

AMÉRICA ESPECTÁCULOS | Emanuel Noir critica programa de Tinelli | #shorts

La grabación se viralizó y el cantante obtuvo un gran apoyo de parte de los cibernautas: “La sinceridad conserva la amistad”; “Un genio, Ema”; “Tiene los pies sobre la tierra”; “Un capo, Ema”; Sinceridad ante todo... más aun viniendo de algo relacionado con Tinelli”; “Grande, Ema”; “Tiene toda la razón Ema”; “Sos lo más, Ema, único, por eso te amamos”; “Lo banco y es verdad lo que dice de Tinelli, pero que no se olvide que él dice que hay que ser sincero, etcétera, y cuando engañó a su ex no lo fue”.