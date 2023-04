El video viral de la pelea entre Daniela y Romina de Gran Hermano: "A las piñas"

Deceso La doble de Kim Kardashian, y estrella de Only Fans, murió tras una cirugía estética

Luego, contó más detalles al respecto: “Testigos de la escena quedaron en shock con lo que estaban viendo: 'Negra de m, alejate de mi marido'. Mi fuente me cuenta que tuvo que intervenir la seguridad del canal para separarlas y después les pedían que borraran los videos. Terrible”.

El video de la supuesta pelea entre Romina y Daniela de “Gran Hermano” que se volvió furor en las redes sociales:

La grabación que subió el usuario a su cuenta se viralizó rápidamente y generó innumerables discusiones (más de un cibernauta aseguró, al ver las imágenes, “son Daniela y Romina”), pero al final se comprobó que las dos protagonistas no eran las diosas de “Gran Hermano”, aunque su parecido con las divas de Telefe es realmente increíble.

Daniela siempre picante

En una nota que concedió a “Cortá por Lozano”, el ciclo de Verónica Lozano que se emite por Telefe, Daniela Celis no se bancó el desplante que le hizo Juliana Díaz tras salir de “Gran Hermano” y la cruzó fuerte.

Todo comenzó cuando le preguntaron: “¿Dejaste de seguir a alguno de los ex 'Gran Hermano' en las redes sociales?”. La joven respondió: “Si, yo, al menos, sí. Yo seguía a Tini cuando entramos a la casa. Cuando salí ella me dejó de seguir a mi primero y cuando la vi, ¡chau! Después me di cuenta que estuvo en varios lugares diciendo cosas bien yarará sobre mí”.