¡El video es tremendo!: agredieron a Marley mientras recorría un viñedo en Mendoza

Haciendo referencia a la clásica película “Los pájaros”, donde los animales enloquecen y atacan a los seres humanos, Marley exclamó mientras los teros lo agreden: “¡Es Hitchcock!”.

Y luego, intentando tomarse la situación con humor, el animador pregunta: “¿No me reconocen de la tele?”.

El video se viralizó y los cibernautas dejaron muchos comentarios al respecto, dejando en claro que, si se molesta a los animales, estos no dudan en reaccionar con violencia, especialmente si piensan que sus crías pueden sufrir daños a manos del extraño que invade su territorio privado: “Bienvenido a Mendoza, ojo con los teros”; “Tienen las crías: no te acerques. Tienen como púas en las alas . ”; “Los teros mendocinos atacan, jajaja”; Que lo disfrute el paseo por Mendoza y también los vinos de esa provincia. Besitos a Mirko”; “ Te dijeron que no fueras, Marley. Si ibas, era obvio que los teros te iban a agredir: son muy territoriales ”.

Marley atacado por los teros en Mendoza.

Por qué viajó Marley a Mendoza

El conductor fue invitado por una importante empresa de turismo para formar parte de un anuncio muy importante de la compañía: el lanzamiento de un nuevo hotel que contaría con 486 habitaciones, restaurante buffet, spa y piscinas.

El lugar también contará con un programa de entretenimiento que incluirá producciones teatrales, fiestas temáticas, discoteca, Club de Niños, actividades acuáticas, escuela de buceo y excursiones.