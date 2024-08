El video en el que Tamara Pettinato habla de su romance con un hombre de 65 años: "Me decía basura sexual"

Pettinato agregó: “Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada. Yo creo que fue que no estaba acostumbrado a que le exigieran; que le digan: ‘Mirá, no es así. Así bruto, no, esto así no’. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o lo toma como una crítica, cuando vos le decís lo que te gusta”.