El video casero de Darío Barassi con su hija Inés que emocionó a todos

“¡Papá, papá, papá!”, dice la pequeña, mientras se acerca caminando hacia su mamá, Luli Gómez Centurión, que grabó toda la escena.

El sanjuanino compartió el video que recibió de su esposa en sus redes sociales. Junto a la grabación, que rápidamente se viralizó, Darío Barassi escribió: “Me va a matar mi mujer que dejo su audio, pero no puedo tapar ese ‘papá, papá’. Mi gorda reina Luli le estaba pidiendo a mi enana menor que me mostrara como caminaba. Esos jamones, no paro de chapar el celular”.

El video que subió Darío Barassi en su cuenta oficial de Instagram:

Una de cal y una de arena.

No todo es felicidad en la vida del conductor nacido en San Juan porque C.H.U.E.C.O., su nueva serie, fue destrozada en las redes sociales, donde la acusaron de ser un plagio descarado de ALF, la popular ficción de los años ochenta.

En “Intrusos” fueron contundentes al respecto: Guido Záffora, panelista del programa, señaló que es la primera sitcom con reidores y agregó: “Tiene muchas similitudes con ALF. La voz es de Radagan”. Por su parte, Marcela Tauro remarcó: “¡Es una copia total! ¡Es igual! ¡Aparte es horrible el chimpancé, es espantoso!”.

Laura Ubfal prefirió concentrarse en el aspecto legal del supuesto plagio: “Es algo clásico de Disney, pero este es un tema de grandes abogados y estudios”.

Video de "Intrusos" destrozando la controvertida nueva ficción protagonizada por Darío Barassi: