El terrorífico relato del fotógrafo agredido por un custodio de Margot Robbie

Sucede que los custodios de las actrices de Hollywood quedaron presos en Argentina luego de darle una brutal golpiza a un paparazzi que intentó tomarles una foto cuando las chicas comían en La Boca. A tal punto llegó la violencia de los custodios que el fotógrafo terminó con una fractura expuesta en su brazo.

pedro alberto orquera.jpeg

Se trata de Pedro Alberto Orquera que, desde una cama de hospital, dio su testimonio a TN y contó el aterrador momento que le tocó vivir con los guardaespaldas.

“Estoy con un yeso en el brazo derecho, tengo el brazo muy comprometido y no sé si lo voy a perder”, dijo el trabajador de prensa muy angustiado desde el Hospital Dr. Cosme Argerich.

Sobre el momento de la brutal golpiza, Orquera relató: “Sufrí una brutal agresión. No se sabe si son la pareja de esta gente o los patovicas que acompañaban a estas dos modelos y actrices. Salvé mi vida de milagro, no sé qué hubiese pasado si caía con la cabeza al piso, con la velocidad que esta gente me venía persiguiendo. Recibí un golpe de ellos y caí al piso”

Cara Delevigne.jpg

El fotógrafo sostiene que los dos custodios de Margot Robbie y Cara Delevigne tenían como único objetivo quitarle las fotos que les había tomado para poder borrarlas. Él, sin embargo, protegió en todo momento el material y su cámara que es su herramienta de trabajo.

"Lo más lamentable es el saldo que deja esto: me deja inmóvil, sin poder trabajar ni mover. Ya no voy a poder hacer ninguna changuita y no sé si voy a recuperar el brazo de la manera que debería estar”, explicó.