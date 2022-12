El terrible insulto de Rodrigo De Paul a Camila Homs en medio del escándalo

Es que si bien el objetivo de Rodrigo De Paul era hacer quedar mal a su ex, le salió el tiro por la culata y ahora es él el señalado por la forma en que se refirió a la madre de sus hijos Francesca y Bautista.

En las conversaciones que mantuvieron los ex se puede leer cómo Camila Homs arremete duramente contra Tini Stoessel a la que trata de pu.... "Merecés lo peor vos y la puta de tu novia, que se volteó a medio mundo, y a la mitad de los cantantes. Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más”, le lanzó la rubia sin piedad.

De Paul tampoco se quedó atrás y arremetió con un terrible insulto para la madre de sus hijos. “Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?”, la increpó el campeón del mundo.

Camila Homs se va de la Argentina por el escándalo que se armó

En medio de la denuncia penal que le puso Rodrigo De Paul, Camila tomó una decisión por su bienestar y el de sus hijos.

La modelo se fue del país directo a Punta Del Este, Uruguay, en donde tiene planeado pasar dos semanas mientras todo se calma. El objetivo es evitar la prensa que, por estas horas, la busca en cada evento en el que se presenta.

Algunos portales de espectáculos aseguraron que desde el país vecino, ella le llamó a Rodrigo De Paul para intentar llegar a la paz.