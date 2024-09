El sorpresivo anuncio de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato desde Europa

Asimismo, después mostró el look de pelo de su novio, y él afirmó que se lo tendría que cortar ya que lo tiene largo. Ambos estaban muy abrazados en el hall central del Aeropuerto pronto a abordar sus respectivos aviones.

Por último, Flor Jazmín Peña resumió sus vacaciones con su novio Nico Occhiato cerró: "Y bueno eso, qué rápido se pasan las vacaciones por Dios".

¿Qué comida pidió Flor Jazmín Peña en sus vacaciones y se llevó una desilusión?

Flor Jazmín Peña se encuentra de vacaciones en Europa junto a su novio Nico Occhiato y sorprendió a sus seguidores al compartir la comida que se pidió en un restaurante, con la cual no quedó del todo conforme.

En su cuenta de Instagram, subió una historia hablando donde expresaba su disconformidad con su pedido: "No te la puedo creer. Me pedí un plato de pastas y mirá lo que me vino..."

En ese momento, mostró su plato que tenía cinco cappellettis y cinco pedacitos de carpaccio, que es una preparación de carne cruda que se corta el láminas finas.

"Yo te dije... andá por la cerne", la burló en el creador de Luzu, por lo que expresó casi en llanto: "Me voy a cagar de hambre"