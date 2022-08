El secreto jamás contado sobre la relación que tuvieron Luisana Lopilato y Mariano Martínez

luisana lopilato 1.webp

Los rumores indicaban que los celos de Mariano Martínez y la diferencia de edad con Luisana Lopilato habían sentenciado la relación pero ninguno de los dos dio precisiones, hasta ahora.

Fue Angie Balbiani quien dio una pista sobre lo ocurrido al ser consultada en Intrusos. Maite Peñorti le pregunto: “¿Luisana te contó algo Angie?”.

Balbiani, que tiene muchas amigas famosas en el ambiente, no quiso dar demasiadas precisiones pero luego se explayó. “Un montón de cosas me contó pero te cuento fuera del aire, yo conservo amigas en este rubro”. Sin embargo, ante la presión del resto de los periodistas, Balbiani terminó confesando que las cosas no terminaron del todo bien entre los famosos.

“No terminaron bien. Como toda relación arrancó muy bien y después tuvieron un montón de inconvenientes”, cerró contundente la ahora periodista de espectáculos.