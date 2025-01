El sanjuanino Barassi volvió a demostrar su lado más sensible con un mensaje a su esposa

Embed - dario barassi en Instagram: "Gorda mía Feliz cumple !!! Te conozco desde mis dulces 15 años. A los 18 nos vinimos a bsas y fuimos equipo siempre. Mas pendejos, más adultos, más rebeldes y más conservas pero equipo. Previas, teatro, fiestas, misas, velorios, boliches Pajueranos, noches de terrazas, recitales, q se yo, todo. A los 25 nos pusimos de novios. A los 27 cortamos. A los 28 volvimos y por suerte fue para siempre. Convivencia, casorio, hijas divinas, barassi y aprentia. Cumplís 41, llevamos compartiendo el camino 26 años, y pretendo seguir haciéndolo 70 años más. Xq como siempre digo, es con vos o no es. Hablo de números porque me sorprende todo el tiempo que paso, todas las versiones que fuimos, y como nos reelegimos una y otra vez. La clave? Obviamente el amor, el respeto y la admiración, pero siempre me sorprende y agradezco algo muy necesario que es nuestra capacidad de construir, redefinir, escuchar, modificar, conciliar darse la mano y meterle para adelante. Siempre lo supimos hacer. Somos equipo Miro esta foto y pienso, todos estos Darios tienen dos cosas en común 1 el tamaño (destruiiiiido) 2 tenerte a vos al lado Así me gusta vivir Nani, juntos, cerca… Sos mi lugar en el mundo. En fin gorda mía, feliz cumple, un año más caminando de la mano. Por más fotos, por más versiones, por más momentos, por más construcciones, por volver a elegirnos mil veces más, por lo que siento por vos, por lo q vales, x nosotros y en especial x vos. Eso… Por vos nani, salud por eso. Feliz cumple mujer de mi vida @lugomezcenturion" View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

Barassi destacó los altibajos que vivieron antes de consolidarse como pareja: “A los 25 nos pusimos de novios. A los 27 cortamos. A los 28 volvimos y, por suerte, fue para siempre”. Desde entonces, han construido una familia con “convivencia, casorio, hijas divinas” y una vida compartida llena de complicidad.

El conductor de Love is Blind también reflexionó sobre la esencia de su relación: “Es con vos o no es. Hablo de números porque me sorprende todo el tiempo que pasó, todas las versiones que fuimos, y cómo nos reelegimos una y otra vez”. A través de este mensaje, Barassi dejó claro que el amor, el respeto y la capacidad de construir juntos son los pilares que sostienen su vida en común.

Una fecha cargada de emociones

Este cumpleaños, además de ser un motivo de celebración, trajo consigo un momento de especial sensibilidad para el actor. La fecha coincide con el aniversario del natalicio de su madre, Laura, quien falleció hace un año a causa de un cáncer. Barassi no dejó pasar la oportunidad para recordarla con un mensaje lleno de amor: “Abrazos. Besos. Docenas de flores y mucho amor de este gordo al cielo. Te extraño vieja. Feliz cumple”.

Por la noche, el sanjuanino y su esposa salieron a celebrar con una cena íntima, mostrando una vez más el equilibrio entre la vida pública y privada que han sabido mantener.