El recuerdo imborrable de Denise Dumas cuando era modelo

Algo de todo eso mencionó Denise Dumas -nacida el 2 de diciembre de 1977 en Buenos Aires- durante una anécdota que contó en el programa Hay que ver, que encabezaba junto a José María Listorti en la que recordó lo duro que le resultó triunfar en la industria de la belleza y las diversas situaciones angustiantes que le tocó atravesar.

Según explicó, ella comenzó a trabajar de modelo desde muy chica, con apenas 17 años y sin haber terminado el colegio secundario. Fue el importante mánager Pancho Dotto quien vio potencial en ella y la llevó a las pasarelas.

En ese entonces, Dumas fue diagnosticada con hipotiroidismo, lo que le generaba sobrepeso. “Trabajaba muy poquito porque mis papás no me dejaban y tuve problemas de tiroides y engordé mucho. Me volvieron loca y yo no quise saber más nada con ser modelo”, contó.

Fue entonces que decidió dejar atrás su vida de modelo comenzó en 1996 otra etapa en su carrera: se puso a estudiar teatro y formó parte de la telenovela Montaña Rusa. Al verla en la pantalla chica, el empresario de la moda Ricardo Piñeiro intentó convencerla para volver a trabajar como modelo.

“En esta época yo ya tenía acomodada mi tiroides. Me acuerdo que le dije ‘yo trabajo de modelo pero esto es lo que hay, en cuanto vos me digas tenés que cambiar tu cuerpo, yo no puedo’”, le advirtió, consciente de la mala experiencia que había vivido en el pasado.

Sin embargo, el resultado fue el mismo: volvió a ser víctima de las exigencias en torno a su cuerpo. “Así relajada retomé mi carrera de modelo pero había productoras de moda que te decían ándate que estás gorda. A mí me han pesado antes de subir a una pasarela”, cerró su historia.

Otro recuerdo triste de su infancia: la muerte de su hermana

Janine, la hermana mayor de Denise Dumas, murió en un accidente automovilístico con 16 años, cuando ella tenía apenas 11. Sus padres fueron muy importantes para que ella lograra afrontar y superar esa tragedia.

“La noche del accidente fue la primera vez que mis padres dejaron salir a mi hermana Janine de noche con sus amigos, en auto. Fue porque el chico que manejaba ya tenía 18 años y mis padres conocían a su familia. Estaba todo muy cuidado, y pasó lo que pasó. Nos cambió la vida para siempre”, recordó la conductora en PH, Podemos Hablar (Telefe).

“Yo, a pesar de ese dolor enorme, fui muy feliz de chica. En mi casa siempre había amigos, gente. Papá siempre recibía a alguien y sonaba música brasilera. Y cuando fui madre valoré mucho eso”, destacó.

Además, se refirió al fuerte vínculo que mantenía con su hermana: “Es un dolor que tu vida es un antes y un después de eso. Yo dormía con mi hermana, iba al colegio con mi hermana, me sentaba en el micro con mi hermana. Haber sido feliz a pesar de eso se lo debo a mamá y papá”.