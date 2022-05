El posteo de Darío Barassi que derritió a Antonela Roccuzzo

Como habitual en Barassi, todo lo que vive lo comparte en sus redes. Y una de sus últimas apariciones en Instagram fue para resaltar los sentimientos que le despiertan su mujer, quien le acompañó en la gran noche del mundo del espectáculo nacional.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdo29wLslGU%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKxnISww5gNt2TRWZAMdYy54VH9cqlE5MLdrb8fLNeZCagtQLMpUpWqBZCocm7srdBmPS78ZBmciwBHNU6GZB9fZCmEUHg2bXqlgokL7G08D5oePZBa6VxM7boKFKRYr8MZBhs1VIz34bx3auq3UMlgP2xlZAA0ZBv2QZDZD View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

Semejante declaración de amor le permitió recibir cientos de miles de 'Me Gusta' y un puñado enorme de comentarios. Y entre ellos hubo uno muy particular, que incluso se posicionó entre los primeros que se ven: el de Antonela Roccuzzo.

En una de sus últimas apariciones en Instagram, el conductor sanjuanino resaltó los sentimientos que le despierta su mujer, quien le acompañó en la gran noche del mundo del espectáculo nacional.

La esposa de Lionel Messi y madre de Thiago, Ciro y Mateo reaccionó con tres corazoncitos que dejan en evidencia que las palabras que el sanjuanino le regaló a su mujer la derritieron.

ANTONELA.jpg

"Ayer la veía sentada al lado mío y me acordaba las infinitas veces que esta mujer me acompañó en la vida. SOS entrega absoluta gorda, sos fiel compañera, me bancas, me proteges, me la haces fácil, haces que funcione", empezó su publicación Barassi, antes de sumar: "Mi mujer es de otro palo. No es fan de los eventos, de lookearse , de las fotos y de las notas. Ella es más perfil bajo, y a mi eso me encanta xq nos equilibra. Pero cdo tiene q estar, cdo tiene q jugar este juego, lo hace y se entrega. Calculo q lo hace x amor, pero ella no se si llega a dimensionar lo que significa para mi tenerla al lado".

El texto completo sigue en la misma línea, una actitud que fue muy bien recibida por los millones de seguidores del sanjuanino, pero principalmente por su amada Luli.