El Pollo Álvarez enfureció y echó a un entrevistado de la peor manera: "Lo tengo que invitar a..."

El galán le dijo a su invitado: “Lo tengo que invitar a irse. Pero con la silla, también. ¡Vamos, vamos!”.

Mientras el pobre médico salía del programa cargando la silla, el conductor explicó las razones de su polémica e inesperada actitud.

El Pollo Álvarez contó que era el cumpleaños del Pampa Mónaco, su panelista, y necesitaba el espacio: “Le quiero dar el escenario a Pampa. Hay que sacarlo así, perdón, Doc, le pido disculpas”.

Al darse cuenta que su actitud había caído muy mal, el conductor de El Trece intentó justificarse diciendo: “Es el multirubro, estamos en vivo”.

¡FELIZ CUMPLE, PAMPA MÓNACO! EL BARDO QUE SE ARMÓ EN NOSOTROS A LA MAÑANA POR SALUDAR AL INTEGRANTE

No siempre es tan agresivo

Horas atrás, el Pollo Álvarez le dedicó tiernas palabra a Tefi Russo, su esposa, una reconocida cocinera: “Ella me enseña muchas cosas que yo no sabía, no sabría no estar con ella. La amo. Cuando la conocí yo estaba en mi versión anterior, cuando vino al programa después la llame, al principio no quería saber nada... me veía como un touch and go, pero después me aceptó una cena y acá estamos. Tres años de casados”.