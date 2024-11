El picante comentario de Jimena Barón contra Wanda Nara y Pandora tras volverse tendencia: qué dijo

De esta forma, Jimena se sumó a una lista de figuras argentinas donde también se encuentran nombres como los de Zaira Nara, Pampita, Julieta Poggio y Stephanie Demner. No obstante, fue convocada casi 24 horas antes para este viaje con destino a Tailandia, detalle que no es menor por el poco tiempo de preparación que le dieron

De hecho la cantante aprovechó este llamado a último momento y se volvió tendencia en X por la escena que protagonizó al aceptar el viaje. Con ironía y siempre haciendo uso de su humor tan particular, compartió con sus seguidores la forma en la que recibe el llamado de la marca y su respuesta.

Jimena Barón no se calla nada

“Los que me conocen sabrán que prefiero ser sincera. Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo: ‘Che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo, medio orejona del tarro’. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso… Por otro lado, verlo como una oportunidad. Soy el reemplazo, pero voy”, contó.

Con las valijas hechas y la ilusión de una experiencia inolvidable, Jimena se sumó a la travesía y desde el momento que se subió al avión con destino Tailandia, compartió con sus seguidores el minuto a minuto del itinerario que tenía planificado.

Cabe destacar que no la pasó nada bien en el vuelo, ya que al ser un viaje de tantas horas hubo turbulencias que se sumaron al hecho de que a ella no le gusta demasiado subirse a un avión. “Viajo sola ida y vueltas. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente, de las 19 horas, dormí 4 porque el avión se movió (normal, nada wow) pero yo voy aterrada”, contó.

Pero ahora, mientras disfruta de un gran momento en Bangkok junto al resto de las famosas, Jimena aprovechó toda esta ola que la sitúa como tendencia en redes sociales para lanzar un palito a la marca de forma irónica y burlarse de la situación que se provocó con la baja de Wanda.

La cantante compartió una captura de pantalla donde se pueden ver las tendencias del día en X y se puede ver como figura su nombre. “Para vos Pandora que no me convocabas si no cancelaba Wanda”, escribió con picardía.