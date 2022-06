El momento de terror que vivió Nicole Neumann en su viaje por Europa: ¿Qué pasó?

Todo venía bastante bien hasta que la modelo sufrió dos percances que podrían haber arruinado su viaje por completo e hizo el descargo en redes sociales para advertir a otros turistas. “Todo parece color de rosas pero no... me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía”, contó indignada Nicole Neumann.

285523611_686988279033727_1814347846882770127_n.jpg

Aparentemente, la Policía ya identificó a las dos mujeres que se la sacaron y ella ni siquiera lo advirtió. "Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte”, reveló Nikita.

Pero eso no fue todo, la familia tuvo que atravesar por otro mal momento, nada más llegaron a Europa y fue por culpa de la Aerolínea en la que se trasladaron. “Una valija no nos llegó, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponde”, se quejó la ex de Fabián Cubero.

En otro de los posteos, la famosa fue mostrando momentos de su viaje y aclaró por qué Indiana, su hija mayor, no pudo ir al viaje con ella y Manu Urcera. “Te amo aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente”, remarcó Nicole.

La adolescente quedó al cuidado de Fabián Cubero y Mica Viciconte, que acaban de ser padres de Luca, el regalón de las tres hermanas Neumann.