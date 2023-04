El misterioso mensaje de Santiago del Moro sobre Gran Hermano 2023

No pagues más

Uno adentro, uno afuera

Tomás Holder fue el primer participante de “Gran hermano 2002” en ser confirmado para el “Bailando por un sueño 2023” en América TV.

El galán fue muy directo al respecto y expresó su alegría en sus redes sociales: “No tengo palabras de agradecimiento. Real que no tengo palabras, estoy mudo. Todo lo que pasé para llegar hasta acá, todo lo que recorrí, todo lo que me aguanté”.

En ese punto, Holder comenzó a agradecer: “Gracias a mis amigos siempre por estar, gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos, gracias a mis hermanitos por siempre abrazarme fuerte, gracias a mi viejo por esas charlas largas y profundas y gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores ¡Los amo!”.

Juan Reverdito, su ex compañero, no la está pasando nada bien, a punto de vender el taxi con el que trabaja y sin ingresos económicos seguros a la vista. Sobre su situación laboral, expresó: “El peor momento desde que estoy afuera de ‘Gran Hermano’. Estoy muy complicado, estoy laburando, pero se me complica”.

El joven señaló: “¿Sabes qué lindo sería un llamadito? Es una revancha personal que quiero. La verdad que mostré todo lo contrario a lo que soy en la casa y estar en el ‘Bailando por un sueño’ sería un golpe anímico espectacular para mí”.

Juan Reverdito al salir de GH: "Las condiciones no fueron para todos los participantes iguales"

Quienes también dejaron en claro sus ganas de participar del regreso del “Bailando” fueron Coti Romero y Camila Lattanzio.