El millonario regalo de RusherKing para La China Suárez por su cumpleaños

“¡Feliz cumple, Chinita! ¡Te amamos!”, escribió la mánager del músico, Silvia Canal, en una historia que subió a su cuenta personal de Instagram, donde se ve a la China Suárez muy feliz, conduciendo el impactante Volkswagen New Beetle, de color negro, que le obsequió su novio.

Por su parte, Rusherking también le dedicó un mensaje muy tierno a su pareja: “Feliz cumpleaños a mi compañera hermosa. Te amo muchísimo y estoy feliz de tenerte en mi vida. Te merecés todo lo mejor de este mundo. Hoy festejamos con fernecito”.

La China Suárez y RusherKing, entre el amor y el trabajo

En una entrevista para TN, Rusherking habló de su carrera: “Tomé esto como un trabajo, con la responsabilidad que lleva. Cuando terminó la pandemia y tuve que enfrentarme al público al principio me daba mucha vergüenza porque no sabía qué había del otro lado, qué onda la respuesta de la gente”.

El artista fue sincero: “El Teatro Broadway del año pasado fue el primer show que hicimos después de la pandemia. Vi a mi público y no podía cantar, no podía levantar la mirada porque estaba con miedo. Yo soy así en mi vida privada, muy introvertido. Al segundo show ya estaba bien”.

Rusherking declaró: “Era más la inseguridad por lo que pensarán. En realidad, toda la gente quiere verte, quiere escucharte. Y va por tus canciones, entonces aprendí a soltarme más y a disfrutar del momento y de la gente también. Hoy en día siento que ya lo tengo elaborado”.

El cantante cerró la charla hablando de su próximo recital, el 24 de marzo: “Es una locura, un lugar gigante donde las exigencias son otras y donde debo mostrar la evolución y la madurez del show. Espero que a muchas personas les llegue lo que hago y lo disfruten. Pero no sé, no me gusta decir sí soy un referente”.