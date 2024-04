El imperdible y mágico momento en el que Nicolás Magaldi le pidió casamiento a su pareja

El 'momentazo' en Disney

Así la cosa y tal como se mencionó anteriormente, Magaldi publicó el video en su red social, en donde supuestamente iban a tomarse una foto posando con el castillo del parque Magic Kingdom de fondo. Aunque al segundo, los internautas se dieron cuenta de que esto era una puesta en escena para sorprender a la modelo ya que él iba a proponerle matrimonio y buscó que ella no supiera nada.

Embed - Nicolás Magaldi on Instagram: "Me dijo que si!!! Este va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas amor @betianawolenberg " View this post on Instagram A post shared by Nicolás Magaldi (@ngmagaldi)

Mientras los tres están posando y ella tiene a su hijo en brazos, un amigo cómplice de la situación se acerca y le pone a Betina una vincha con las orejas de Minnie la cual lleva un tul y son las clásicas que se dan en el parque para este tipo de propuestas. Ahí es cuando Magaldi decide arrodillarse y saca una cajita cuadrada color rosa con el anillo de su bolsillo, lo cual provocó que su novia no pueda evitar las lágrimas de emoción y estalló en llanto al instante. “Ay, me muero, no lo puedo creer”, dice ella que se dio cuenta de lo que estaba pasando y él le preguntó: “¿Te queres casar conmigo?”.

“Me dijo que sí. Este va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas amor”, escribió el conductor en el posteo que dejó en su feed el cual ya tiene más de 19 mil me gusta, casi 400 mil reproducciones y miles de comentarios en menos de 24 horas. “Me encantan, qué alegría tan grande”, “Awww, morí de amor”, “Los amo, espero que sean muy felices”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron los internautas.

También varios colegas del periodista se proclamaron al respecto felicitándolos. La expanelista de LAM, Maite Peñoñori sostuvo: “Aww” o “Morí de amor. Que hermosos. Los quiero”, le comentó el panelista de Intrusos Guido Zaffora y la actriz Mery del Cerro les escribió: “Que lindos”. Pampita, por su parte, le dejó emojis con corazones y Puli de María celebró: “Felicitaciones, que viva el amor”. Por su parte, la futura esposa del colega reposteó el video de la propuesta y feliz por la noticia comentó: “Te amo mi vida ¡¡Ay... me morí de amor!! Sorpresa total y única ¡¡NOS CASAMOS!!”,expresó la modelo muy contenta por el gesto que tuvo su pareja con ella durante las vacaciones familiares en los parques temáticos.

Ante la magnitud de la propuesta, Teleshow se comunicó con el periodista quien reveló por qué decidió hacerlo en Disney y dio detalles inéditos del momento. “Fue algo mágico como se ve ahí”, comenzó diciendo Nicolás y explicó: “Con Betu ya somos una pareja consolidada pero creo que fue el momento justo y perfecto. Un sueño más para seguir celebrando este amor que es una bendición con ella y con nuestro milagro de hijo, Bautista”.

