El hermano de Tamara Pettinato salió a hablar y le pidió disculpas a Milei

Este lunes, al hijo del medio de Roberto Pettinato le tocó aparecer en "Sería Increíble", el programa que tiene junto a Nati Jota y Eial Moldawsky. Ante la insistencia de todos los seguidores del stream y de los que tiene en redes sociales, no le quedó otra que arrancar pidiendo disculpas.

"Lo primero que me corresponde es pedir disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste violento, que violenta a la hermana de Javier Milei y a Javier Milei por decir que son incestuosos. Y no es mi forma de ser y no es lo que yo quiero lograr", arrancó diciendo Homero Pettinato ante la atenta escucha de sus compañeros del programa.

image.png

Según dijo el humorista, pudo darse cuenta ahora que recibe miles de insultos contra él y su familia, que "esas cosas duelen". "Pude darme cuenta este fin de semana que recibí tanta violencia contra mis vínculos familiares que esas cosas duelen y que le debe haber dolido al presidente, y que le debe haber dolido a los familiares y a su círculo de afectos. Pido disculpas por ese chiste", manifestó Pettinato.

El joven también dijo que le da pena que algo que era "defender a una mujer", haciendo referencia a Fabiola Yañez que denunció a Alberto Fernández por violencia de género, se haya convertido en una "cacería de brujas".

"Esto se transformó en una cacería de brujas contra mujeres. Clarín, las panelistas de la tele agitan esto", reflexionó Pettinato.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1823130817108791321&partner=&hide_thread=false Homero Pettinato le tuvo que pedir disculpas a Javier Milei y Karina por un chiste. pic.twitter.com/VsYwF7QUsU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 12, 2024

De cuándo es el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

En el mismo pedido de disculpas, Homero Pettinato, dio detalles de cuándo fue grabado el polémico video en Casa Rosada y desmintió que el encuentro haya ocurrido durante la pandemia y el Aislamiento Obligatorio.

"No creo que mi hermana haya cometido algún delito. El video no es en pandemia, es ocho meses más tarde. Después ella es dueña de sus actos totalmente", cerró.

La broma de Homero Pettinato sobre Javier Milei y su hermana por la que tuvo que pedir disculpas

El chiste polémico por el que Homero Pettinato tuvo que pedir disculpas a Javier Milei ocurrió durante la entrega de los Premios Olga, canal de streaming del que forma parte. Fue cuando el hijo del medio de Pettinato recibió el galardón a "Cancelación del año".

En ese contexto, Homero subió al escenario y lanzó: “Igual, la mitad del país votó a alguien que se co... a la hermana”. Lo que generó enorme indignación en redes, especialmente, por los clips de Tamara con Alberto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1823131812266119258&partner=&hide_thread=false La broma de Homero Pettinato por la que tuvo que pedir disculpas a Javier Milei. pic.twitter.com/RudgjW0Mq5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 12, 2024

Mirá el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en Casa Rosada