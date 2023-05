El grave accidente que sufrió Viviana Canosa

La diva, sin embargo, aclaró que eso no le impedirá hacer su tarea periodística esta noche: “Con venda y medicada. A las 23 por LN+”.

El tuit que escribió Viviana Canosa:

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1661090324121305124 Me esguince el tobillo y estoy viendo las estrellas! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) May 23, 2023

¿Sola o bien acompañada?

La conductora fue noticia, estos días, porque comenzaron a correr fuertes rumores diciendo que estaba nuevamente de novia.

Alejandra Maglietti, panelista estrella de Beto Casella en “Bendita TV”, afirmó que Viviana Canosa estaría en pareja con un ex compañero de A24: “Dicen que anda en un romance con el Pelado Trebucq”.

Sin embargo, Yanina Latorre sugirió en LAM, que, en realidad, la diva de LN+ estaría saliendo con un famoso actor.

La panelista explicó: “Tiene una cita la semana que viene, va a ir a cenar con un señor con el que ya estuvo. Lo hicieron en enero y febrero, alquilaron una quinta, nunca en la casa de ella o la del señor”.

Yanina Latorre aseguró: “El señor es famoso, no es político, no es empresario ni poderoso. Ha ido de invitado a su programa en América 24, más de una vez. La sensación que me da a mí es que es actor. Tiene 51 años, me dijo que tenía su edad aproximadamente, ella tiene 51”.

Con todos esos datos, Ángel De Brito soltó que la nueva pareja de Viviana Canosa sería el actor Marcelo Mazzarello.

Video de las declaraciones de Yanina Latorre en LAM sobre la vida amorosa de Viviana Canosa:

Yanina Latorre dio detalles de la vida amorosa de Viviana Canosa

Otro nombre que comenzó a sonar muy fuerte como posible novio secreto de la diva fue Martín Bossi, el reconocido actor y humorista, muy amigo de Marcelo Tinelli y ex pareja de diosas como Marixa Balli, Luciana Salazar y Momi Giardina.