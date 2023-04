El fuerte descargo de la supuesta amante del Tucu López: qué dijo

La joven se refirió allí a los rumores que la involucran con el locutor. De hecho, fue la primera pregunta que le formuló Rodrigo Lussich: “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”. Pero la entrevistada negó la versión: “Solamente estuve en Zebra”, replicó, en referencia al local nocturno de Villa Carlos Paz en el que se produjo el encuentro.

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, añadió Adrián Pallares, pero la modelo mantuvo la negativa mientras se acomodaba pícara el cabello. “No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, explicó, y relató cómo se conocieron. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, reveló la joven, que aseguró ser soltera y relacionista pública en boliches de su ciudad.

“Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, apuntó Duré. La modelo se mantuvo en su negativa, aunque reconoció haber hablado con el Tucu una vez que la noticia tomó estado público. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, señaló, y aseguró que no recibió ninguna comunicación de parte de Sabrina.

Tras esa exposición, las redes sociales de la joven explotaron de mensajes hacia ella, algunos con fuertes comentarios en su contra, como ella misma lo dejó en claro a través de un video que publicó, en el que se la puede ver en primer plano hablando a la cámara en tono confesional: “Todavía no puedo entender. Desde hoy a la mañana me están muchas mujeres insultando, denigrando como mujer”, comenzó explicando a sus casi 8000 seguidores en su perfil de instagram, en un video publicado en la sección de Historias, que se eliminan a las 24 horas.

“La verdad, no entiendo por qué, porque yo ya dije lo que es, dije la verdad, la versión de las cosas como fueron”, continuó con un tono de voz apagado, como molesta por la situación que estaba enfrentando. “Y la verdad que no entiendo por qué así, tratando una mujer a otra mujer de esta manera”, cerró.

Lejos de querer ocultar lo que pasó entre ellos en los últimos días, Sabrina Rojas habló sin reparos a la hora de referirse a la separación que tuvo lugar el lunes: aseguró que estaban transitando una crisis, que la ruptura definitiva fue por un “desgaste” en la pareja, y que tomó la decisión luego de enterarse de lo que sucedió el fin de semana, tras las versiones sobre el encuentro entre López y Cané.

“Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, le dijo Rojas a través de un mensaje a la periodista Karina Iavícoli, quien lo leyó en Intrusos, el programa de espectáculos que conduce Flor de la V por la pantalla de América. “No tengo por qué dibujar nada -continuó-, me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien”, agregó la exesposa de Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos: Fausto y Esperanza.

