El filoso comentario de Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo: "No lo elegí yo, cómo nada en ese momento de mi vida"

Todo surgió luego de que Jimena enfrentara las críticas por ponerle Arturo a su bebé. “Entiendo la sorpresa porque dicen bueno, el primero se llama Morrison. El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison”, explicó la artista en el video que compartió en su perfil de TikTok.

El comentario de Jimena Barón sobre la elección del nombre de su hijo con Daniel Osvaldo

“No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, dijo La Cobra sin filtros para que sus seguidores entendieran lo complicada que era su relación con Daniel Osvaldo en ese entonces.

Además, Jimena reveló que su sueño desde la adolescencia era ponerle Arturo a su hijo. Sin embargo, eso no pudo concretarse por decisión de su expareja. “Si bien Morrison me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo, ¿se entiende?”, manifestó.

Luego de eso, la artista dio a conocer el detrás de su elección. “Es el nombre que yo tenía de toda la vida. A los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Elena y Arturo para el varón”, detalló.

Y explicó: “Lo pensaba por el Rey Arturo, porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida. Y al pensar en rey, se me venía el nombre Arturo. También me gustaba porque es muy argentino, como que tiene sabor a mate, tiene tierra. Me da esa sensación”.