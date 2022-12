El extravagante regalo que Wanda Nara le pidió a L-Gante para su cumpleaños

wanda nara.webp Wanda Nara y L-Gante comiendo un chori en la Costanera.

Sin embargo, había algo que no sabíamos y es que Wanda Nara ya empezó a pedir regalos para lo que será su cumpleaños y L-Gante la tiene bastante complicada por las excentricidades de la rubia.

"Estoy complicado con el reglo. Ella misma me dijo '¿qué me vas a regalar?'. Y me dijo 'que sea algo que no me pueda comprar'", dijo el cantante. Así, dejó entrever que Wanda espera una gran sorpresa para su natalicio y él está bastante confundido. Habrá que esperar.

El reclamo de L-Gante a Wanda por no invitarlo a una fiesta

El artista también aprovechó la entrevista en vivo para reclamarle a Wanda Nara por el festejo de cumpleaños de su amigo Kennys Palacios.

Es que la ex de Mauro Icardi se armó una fiesta con toda la pompa en su casa de Nordelta pero Elián no estaba entre los invitados y esto no le gustó para nada.

Al ser consultada por esto, Wanda se despegó de la organización. "Yo a mi amigo Kenny le presté la casa y la lista de invitados la hizo él", aclaró.