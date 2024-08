El escandaloso motivo de por qué Gabriela Sabatini no fue al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Ángel de Brito fue el que dio a conocer el por qué Gabriela Sabatini no fue al casamiento y es porque nunca le llegó la invitación. “Muchos dijeron ‘qué chota que no vino’, que no la saludó en las redes. Me llegó de muy muy muy buena fuente, la mejor les diría, me contaron que nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió fue de Claudia Villafañe (la wedding planner), que le dijo que en tal fecha se casaba Oriana. Nunca le llegó la tarjetita. No la llamaron ni su sobrina, ni Cathy ni Ova”.