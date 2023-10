El escándalo de Martín Insaurralde: cómo fue la reacción de Jesica Cirio, su expareja

El ciclo tuvo como invitados especiales a la banda Turf, y Cirio no desaprovechó la oportunidad para sumarse a la celebración, bailando, saltando y cantando al compás de los temas interpretados en vivo, en particular, el reconocido hit “Yo no me quiero casar, y usted?”.

Mientras Joaquín Levinton, vocalista de Turf, entonaba una de las estrofas más emblemáticas de su repertorio, Jesica miraba a la cámara y se unía al coro de la canción. Las palabras de la canción parecían estar destinadas al contexto actual. “Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar. ¡No conozco a nadie que no haya terminado mal!”, “No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?”, cantó junto al resto de sus compañeros de La Peña.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron juntos durante 10 años y son padres de Chloe, de 5. Fue a mediados de junio cuando la modelo y conductora blanqueó su separación luego de abrir las preguntas a sus seguidores de Instagram y notar que muchos de ellos le preguntaban por su matrimonio. “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, comenzó diciendo la conductora en sus historias de red social en la que tiene 3 millones y medio de seguidores.

“Después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer, o dejarnos de amar, como familia”, agregó.

En cuanto a la familia ensamblada con Insaurralde, destacó: “Él tiene tres hijos maravillosos que son los hermanos de Chloe, que la aman mucho y ella, para nosotros, es lo más importante del mundo”, señaló en referencia a Rodrigo, Bautista y Martín, hijos del dirigente. “Martín es un excelente padre. Fuimos súper, súper felices en estos 10 años de relación. Pero bueno, como toda relación, a veces llega a su final y es parte de la vida”.

“Gracias a todos por la preocupación, pero me parece que estaba bueno aclararlo para que se dejen de decir un montón de cosas. Hoy, para nosotros, lo más importante es el crecimiento y el desarrollo de Chloe. Lógicamente, para ella ya es difícil, como para cualquier nene de 5 años una separación de sus padres. Sé que vamos a sacar adelante a toda la familia con mucho amor, respeto y acompañándonos en este proceso”, completó en esa oportunidad Cirio.

