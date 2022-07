El emotivo encuentro de Paula Chaves con el motoquero que salvó a su hija

Nahuel es un joven motoquero que iba por la zona cuando vio a la famosa desesperada pidiendo ayuda y decidió asistirla. El chico fue abriendo el camino por Panamericana para que la modelo pueda llevar a la nena a la clínica más cercana. La nena se salvó y ella comenzó una campaña para dar con el joven héroe por redes sociales.

motoquero 1.jpg

Una vez que pudo conocerlo, Paula Chaves decidió invitarlo a Cortá por Lozano el programa de Vero Lozano done ella hace el reemplazo de la conducción.

El motoquero fue acompañado por su mamá y todo el piso terminó llorando cuando contaron la historia. “Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador. Gracias por este hijo maravilloso”, dijo señalando a María Rosa, la madre del joven.

Paula contó que Nahuel se metió en contramano 100 metros abriéndole camino para llegar a la clínica y una vez ahí se quedó con Baltazar, la camioneta y el celular de la modelo.

“Logramos llegar a la clínica, donde me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada, pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije que me quedaba mi hijo atrás, que lo baje a upa y me lo lleve para adentro”, remarcó Chaves con lágrimas en los ojos al mirar al héroe que la salvó ese fin de semana.