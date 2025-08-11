lunes 11 de agosto 2025

Inclusión solidaria

El elenco Teytekia presenta la obra "La Isla" a beneficio de FundaMe

La presentación será el 27 de agosto en el Teatro Sarmiento. El bono contribución es de 5 mil pesos y será destinado a la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El elenco de Teytekia volverá a compartir su talento por un fin solidario.

El elenco de Teytekia volverá a compartir su talento por un fin solidario.

El arte, la inclusión y la solidaridad se unen en un emotivo evento que promete tocar los corazones del público. El elenco inclusivo Teytekia llevará a escena, este 27 de agosto, la obra “La Isla”, una adaptación teatral del cuento de Jorge Bucay “La isla de los sentimientos”, en dos funciones solidarias con un fin noble: recaudar fondos para FundaMe, institución que acompaña a niños y adolescentes con cáncer, hemofilia y fibrosis quística.

La puesta en escena combina danza, coreografía y técnica teatral para dar vida a una historia en la que, ante un conflicto inminente, todos los sentimientos humanos se manifiestan, se enfrentan y buscan soluciones. La obra deja un claro mensaje: solo el amor es capaz de sostener y transformar las situaciones más difíciles.

Estas funciones especiales se realizarán en dos horarios, a las 10 y 15, y con modalidades diferentes: una función destinada a escuelas de distintos niveles y modalidades, y otra abierta a todo público, con un bono contribución de $5.000.

Las entradas pueden adquirise, en casa sede de FundaMe, ubicada en calle Sarmiento 1437 Este, Santa Lucía. O llamando al teléfono: 2644157971 (Romina). El horario de atención es martes: 8:30 a 11:30 y miércoles: 9 a 12 y 16 a 18:30.

Una obra que transforma desde el escenario

El grupo Teytekia está conformado por 24 actores con discapacidad mental leve y moderada, así como mujeres mayores de 65 años, lo que genera una propuesta escénica única, rica en diversidad e inclusión. Desde sus inicios en 2016, el elenco ha tenido un fuerte compromiso con la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, participando en diversos eventos culturales, voluntariados y ferias provinciales.

En esta oportunidad, cuentan con la asesoría coreográfica de Julia de Nardi, bajo la dirección de Graciela Vega, profesora de educación especial y teatro.

FundaMe: 22 años de amor y acompañamiento

FundaMe trabaja desde hace más de dos décadas brindando contención a niños y adolescentes que atraviesan enfermedades oncohematológicas. Su labor, articulada con el Hospital Dr. Guillermo Rawson, incluye una “casita” en el patio del hospital donde los niños reciben desayuno y acompañamiento, además de un espacio de juegos en la sala de espera y asistencia en el área de internación.

La fundación cuenta también con un banco de pelucas, banco ortopédico, y un gran equipo de voluntarios que hacen posible esta obra solidaria día a día.

Estos eventos solidarios son fundamentales para sostener el trabajo de FundaMe y brindar asistencia directa a pacientes oncológicos, con hemofilia y fibrosis quística del hospital.

FUENTE: Sí San Juan

