El drástico cambio de vida de Matías Alé 

“Mañana al mediodía me voy a vivir a Córdoba”, lanzó el actor. A lo que el conductor se asombró en vivo: “¡¿Qué?! ¡No! ¡Me sorprendés!”, atinó a decir Andy, quien quiso saber más de esta nueva etapa en su vida. “Mañana al mediodía me voy a vivir a Córdoba”, lanzó el actor. A lo que el conductor se asombró en vivo: “¡¿Qué?! ¡No! ¡Me sorprendés!”, atinó a decir Andy, quien quiso saber más de esta nueva etapa en su vida.

“Sí señor. Me voy a vivir a Carlos Paz. Firmé un contrato con la gente de HD Ideas, con Hernán Domínguez -que tiene dos productos acá, en Telefe- para hacer radio y televisión desde Córdoba”, continuó Alé.

Además, el entrevistado dio detalles de su flamante emprendimiento y cerró: “Me puse un local de sushi, así que los invito. Está en frente del Lago San Roque y se llama Sushi Flower. Lo puse con Ariel Blanco, Tati, Maxi y toda una gente linda que está esperando que yo vaya para hacer el lanzamiento. Empezamos a hacer delivery y va muy bien. Así que estoy súper contento”.

Una anécdota que mató de risa a los participantes de PH

Todo comenzó cuando el conductor sacó el tema en vivo: “Matías, ¿es verdad que un día te escapaste de un hotel?”, indagó. A lo que el invitado se sinceró: “Sí. Salí por el lugar donde lavan las toallas en los hoteles, en el changuito donde ponen todas las toallas”.

“Me llamaron de recepción para decirme que estaba por subir la pareja de la persona con la que yo estaba. Ellos estaban medio peleados y se enteró que ella estaba en el hotel y cayó de sorpresa para verla y yo estaba ahí”, agregó.

Y cerró, divertido: “Nosotros recién habíamos empezado y estábamos medio escondiditos y ella me dijo ‘rajá’. Yo estaba en el tercer piso y me dice ‘está subiendo, rajá’. Y ahí me mandé por el carrito de las toallas. Por suerte, lo bueno es que los tipos que estaban en el lavadero con las toallas me reconocieron y me ayudaron a esconderme”.