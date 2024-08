El drama de Ricky Maravilla: se "hizo la carita" y le bloquearon cuentas por que no lo reconocen

“Me llega mucha información de gente que nos está viendo en estos momentos que aseguran que Ricky Maravilla quiso hacer reconocimiento facial de la cuenta de Mercado Pago y no lo reconoció . Y se quedó sin cuenta. Esto es información en serio que me está llegando”, dijo Pilar Smith, en su programa Gossip, que se emite por Net TV.

Inmediatamente, sus compañeros de piso estallaron de risas, a lo que la conductora cuestionó: “¿Por qué se están riendo?. Me están hablando del lugar donde él está haciendo la denuncia, que estaba una amiga mía. Ricky Maravilla estaba haciendo el reclamo porque se quedó si cuenta de Mercado Pago. Tiene bloqueada la cuenta”, i nsistía Smith con la información, mientras leía los mensajes que le llegaban a su teléfono celular al aire. “Uno de los empleados, aparentemente lo contuvo porque estaba mal. Dicen que además estaba mal porque la gente en la calle ya no lo reconoce”, se burló la conductora.

La versión de Ricky Maravilla sobre el reconocimiento facial de Mercado Pago

Sin embargo, el cantante y creador del hit "Qué tendrá el petiso", rompió el silencio y se refirió a los rumores. “Nada que ver, no era yo. Hace tiempo que no voy a un banco. No soy yo, será otro Ricky. No estuve en ningún banco en estos días”, dijo en diálogo con Teleshow.

“Estuve pensando y ya sé quién está detrás de todo esto y me lo endosan a mí. Es Taky Natalí, tengo pruebas, yo tengo la culpa por haber creado el monstruo”, dijo Maravilla, indignado con la versión que podría haber llegado de boca de su expareja.

Ricky Maravilla reapareció tras someterse a un retoque estético en la cara y generó sorpresa en las redes

A principios de julio, Ricky Maravilla se volvió tendencia por reaparecer en público tras someterse a un retoque estético. Su aparición no tardó en volverse viral y varios usuarios de redes sociales coincidieron en que el cantante luce irreconocible.

Una presentadora publicó un video anunciando al artista como el próximo invitado a su programa y el clip se hizo viral rápidamente.