"Dormí con tu hermano": el inesperado comentario de una mujer que obligó a Germán Paoloski a abandonar su programa en vivo

El entrevistador dio por terminada la charla tras esa brutal revelación: “No, no, no. Listo, ya está”; mientras tanto, en Telefe, Germán Paoloski se puso de pie y abandonó el estudio.

Josefina “China” Ansa, una de las panelistas del ciclo, aconsejó: “Te tenés que arrepentir”; por su parte, Mauro Szeta, acotó: “Era obvio que terminaba mal”. La periodista Milva Castellini fue más práctica y propuso: “¿Vamos a la pausa, chicos?”.

El video del incómodo momento se viralizó en redes sociales, y los comentarios no tardaron en aparecer: “Se fueron todos, jajaja”; “La escena cuando se va, cine”; “Lo vi en vivo y volví para atrás porque no lo podía creer”; “Esta chica no tiene códigos: ¿cómo le va a hacer eso a la mejor amiga?”; “La verdad, creo que nadie se esperaba que dijera algo así. Igualmente, la cara de la amiga es imperdible, no sabe si insultarla, reírse o darle una piña en vivo. Ni un actor profesional puede hacer algo mejor. Furia congelada en vivo”; “Por favor, decime que se amigaron después de esto”; “Che, ¿y del hermano nadie dice nada? Para mí la culpa es de él, por seducir a la amiga de su hermana, o sea, digamos todo”.

El video del momento en el que Germán Paoloski abandona su programa en vivo