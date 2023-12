El drama que enfrenta Daniela Celis en su séptimo mes de embarazo

La pareja de Thiago Medina fue absolutamente sincera sobre el embarazo que está transitando y encendió todas las alarmas entre sus millones de seguidores, que no esperaban una declaración tan fuerte de la joven justamente ahora: “ Es muy difícil , todo el mundo te dice muchas cosas como ‘sos chica, disfrutalo’, pero no lo puedo disfrutar, ¡si me duele todo !”.

Y reveló los innumerables inconvenientes que debe afrontar en la etapa final del embarazo, cuando todo debería estar bajo control: “¿Cómo lo voy a disfrutar? Me dicen: ‘Aprovechá a dormir’, pero, ¿cómo voy a dormir si me duele toda la espalda, tengo acidez, me acuesto de un lado y se me acalambra, me pongo del otro y también? ¿Cómo duermo? ¡Si no puedo dormir! No me imaginaba que esto iba a pasar, venía muy bien, de hecho, tenía la vida de una embarazada normal por más de que eran dos”.

Al ser consultada sobre su seguimiento médico, la ex participante de “Gran Hermano 2022”, contó: “El doctor me venía diciendo que esto iba a pasar y ahora llegó el momento y así es como estoy viviendo mi embarazo de riesgo”.

En esa misma línea, la pareja de Thiago confesó que se niega a seguir los consejos que le dan, lo que no ayuda a facilitar su vida cotidiana: “Mi médico me dijo que corte todo, que ya me quede en mi casa a descansar y yo le decía que me hacía bien hacer mis cosas. Las bebas son súper inquietas”.