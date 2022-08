El drama de Denise Dumas por una decisión que tomó su hijo

Pobre mujer La empleada de Wanda Nara rompe el silencio: hace tres años que no le pagan el sueldo

Muy pocas veces vimos a Denise Dumas casi quebrarse por algún problema personal o, al menos, nunca lo hizo en público, hasta ahora. Es que a la exmodelo le tocaron una fibra sensible y tiene que ver con su maternidad.

En el programa de radio Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Denise se puso muy emotiva al hablar de Santino, su hijo de 20 años, a quien tuvo con su primer marido.

Es que el joven ya no ve esperanza en Argentina y ha decidido emigrar hacia otro país.

denise dumas y su hijo Santino.jpg Denise Dumas y su hijo Santino.

"Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma...", relató la esposa de Campi, visiblemente emocionada por la decisión de su hijo.

La exmodelo aseguró que el tema del país y la crisis económica la sensibiliza demasiado y que ve muy triste el camino que muchos jóvenes deciden tomar por no ver un futuro en Argentina.

“Por eso, también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler...", remarcó.

"Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler", cerró muy emocionada.