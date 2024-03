El drama de Agostina tras su salida de Gran Hermano

image.png Agostina de Gran Hermano

Es importante recordar que, durante su primer mes en “Gran Hermano”, la joven habló de su pareja y confesó que, en su declaración para entrar a la casa más famosa del país, mintió diciendo que estaba soltera.

Agostina relató: “Es una relación media complicada, estuvimos peleadas un tiempo y estábamos queriendo recomponerla. Igual hace cuatro años estamos juntas. Por una cuestión de que no quería ser expuesta porque no le gusta esta onda, yo elegí cuidarla, no nombrarla para que no la busquen por Instagram y entré como soltera”.

La concursante expresó que su intención, tras salir de “Gran Hermano”, y ya consolidada como una figura pública, era formar una familia: “Tenemos planes de casarnos”.

Qué dijo Agostina sobre su ex marido antes de entrar a Gran Hermano

La joven estaba en pareja y ya tenía a su hija cuando se enamoró de una compañera de trabajo: “Yo con mi ex marido tenía todo. Mi ex marido es la mejor persona que existe en el mundo, excelente como marido, pero había algo que no me hacía feliz. Entonces yo decía: ‘¿Pero cómo no soy feliz?’. Yo decía: ‘Algo me está pasando’. Me pasa esto con una compañera de trabajo. Y un día que salimos con todos mis compañeros, bueno, nada, ella se acercó y sentí una conexión, me dio un beso, y dije chau. Cuando pasó lo que pasó, me sentí tan feliz, sentí una felicidad que no había sentido nunca en la vida, sentía que ella era la persona que necesitaba en mi vida; después pasó lo peor que me puede pasar: contárselo a mi familia, y el rechazo que tuve de mi mamá; de tener todo, todo, todo, estar bien económicamente, pasé a no tener donde vivir”.