El doloroso recuerdo de Florencia Peña sobre un abuso sexual que sufrió

En diálogo con Sebastián Soldano para Teleshow, Florencia Peña aprovechó para advertir a otras actrices que recién están comenzando su carrera sobre un doloroso episodio que le tocó vivir cuando tenía 17 años y comenzó a trabajar en el teatro.

“Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal´”, recordó Florencia Peña.

La actriz reconoce que recién de grande pudo darse cuenta de que lo que había sufrido era abuso sexual y que elige no decir nada porque el abusador ya es grande y "no le hace daño a nadie más".

“Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ´ay, qué linda´ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, contó la conductora de La Puta Ama.