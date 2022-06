El divertido "blooper" de Rusher y La China en sus vacaciones 

“Cuidado, gente, loca al volante”, se lo escucha decir, mientras se ven las calles del popular lugar mexicano.

La panelista de LAM respondió a través de sus stories de Instagram a las filosas preguntas que le hicieron sus seguidores. Y se diferenció completamente de la actriz cuando le preguntaron qué opina de su viaje con el ex de María Becerra y sin sus nenes.

"¿Qué opinás que China Suárez se fue con Rusherking de viaje por segunda vez y sin sus hijos?", le preguntaron a la panelista sobre la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. "Yo no lo haría", sentenció, con firmeza.

María Becerra ganó un premio y se lo dedicó a la China y a Rusher

María Becerra está atravesando un momento de mucha felicidad en cuanto a su carrera, pero no tan así en lo que refiere al amor. Esta vez, la exitosa cantante argentina participó de los Premios Tu Música Urbano 2022, en el Coliseo de Puerto Rico donde fue galardonada. En medio de esa felicidad, Becerra se acordó de su ex novio Rusherking y la nueva novia de él, La China Suárez.

“Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción (Qué más pues?), nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor”, lanzó la artista, entre risas, ante el estallido de la multitud que dijo presente en el evento.

Sus palabras no pasaros desapercibidas ya que su ex, Rusherking, había utilizado la misma frase para blanquear su relación con Eugenia “la China” Suárez (con quien está actualmente disfrutando de unos días de descanso en México): “Con ella 'me fui mundial'", había expresado el músico en una nota que le dio a LAM a mediados de mayo pasado.