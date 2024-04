El dilema de Marcelo Tinelli que pone en jaque la armonía familiar

“Hoy a la mañana hablé con Marcelo. Me mandó un audio y dije ‘ya está. Se viene a quejar que lo di por separado’, pero nada. Me puso ‘me hiciste cagar de la risa anoche’. Cuando te dicen eso es porque está separado ”, comentó Latorre en diálogo con sus compañeras de panel. En ese sentido, este miércoles Ángel retomó en la conducción de su programa y se produjo un divertido ida y vuelta con Yanina porque hablaron una hora del gerente de América y de su novia.

El sentimiento hacia Millet Figueroa

Incluso para argumentar su punto, el periodista puso al aire una charla entre Yanina y Marina Calabró cuando hacían el pase en El observador. Allí Latorre confirmó que las hijas de Marcelo, Cande y Mica Tinelli no quieren a Milett.

Según detalló la panelista de LAM, tanto Cande como Mica (que son las hijas mayores del conductor) creen que la actriz peruana es “una persona rara, ya que ni bien llegó a la Argentina, no tardó mucho tiempo en ponerse de novia con su padre”.

“Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas, reticentes cuando viene el papá con nueva novia joven y le dicen ‘tené cuidado’. De la nada empezó el vínculo muy rápido también. Las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganarse el cariño de las hijas de Tinelli”, siguió Latorre firme en su postura.

En ese sentido, este miércoles Marcelo rompió el silencio nuevamente y en diálogo con Marina Calabró aclaró varios puntos. “Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, lanzó el conductor picante confirmando la versión de que las jóvenes no quieren a la bailarina.

La data de Yanina Latorre

Por último, Yanina también señaló que Marcelo le confirmó que tiene previsto quedarse 10 días más en España junto con sus hijos y que, por el momento, no tiene planes de regresar a Argentina. Además, prefirió evitar hablar más de la modelo peruana para no alimentar las especulaciones.

“Me contó que se va a quedar como 10 días más porque tienen que grabarse en la cancha viviendo, que viene para el otro fin de semana. Raro. Cuando le pregunto por Milett, no contesta”, explicó la panelista.

La periodista también mencionó que la exchica reality no contestó su llamada telefónica, lo que sugiere que estaría molesta por haber anunciado el fin de su relación con Tinelli. “No contestó nada. Trato de contactarme con Milett, y ella me odia. No le gusta que yo la di por separado. Chicos, a ver o Marcelo o Milet contéstenos, diga están o no están juntos, no es tan difícil la pregunta”, sumó Latorre.

“Ya el silencio es raro, pero bueno. Ella actualmente está en Perú, porque viste que también se dudaba de si estaba en Argentina. Escuchen a lo que llegamos con LAM, tenemos el registro migratorio de Perú, Milet está en Perú pero también ahí está desaparecida y no da notas y no le contesta a nadie”, concluyó.

FUENTE: Infobae